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У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Сейсмологи зарегистрировали в субботу землетрясение магнитудой 5,3 у берегов японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Детали

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 201 км к северо-востоку от города Тиба, в котором проживают около 919 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация об угрозе цунами не поступало.

Напомним

27 мая стало известно, что десятки тысяч людей были эвакуированы из города Гома в Демократической Республике Конго, опасаясь нового извержения вулкана. Местные власти заявили, что гора Ньирагонго может снова начать извержение без особого предупреждения.

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