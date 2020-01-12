Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.
Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, а троє з них госпіталізували. Судно прямувало в Італію.
До пошукових робіт були залучені патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.
Нагадаємо, біля Мавританії затонуло судно з мігрантами, понад 50 людей загинуло.