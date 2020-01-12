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Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб

Київ • УНН

 • 13294 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, а троє з них госпіталізували. Судно прямувало в Італію.

До пошукових робіт були залучені патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.

Нагадаємо, біля Мавританії затонуло судно з мігрантами, понад 50 людей загинуло.

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