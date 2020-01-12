У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. У Ионического острова Пакси в Греции затонуло судно с беженцами, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aljazeera.
Погибших обнаружили во время поисковых работ. Еще 21 человек спасли, а трое из них госпитализированы. Судно направлялось в Италию.
К поисковым работам были привлечены патрульные катера береговой охраны, вертолеты военно-морского флота, а также грузовые корабли, которые проплывали рядом.
Напомним, возле Мавритании затонуло судно с мигрантами, более 50 человек погибло.