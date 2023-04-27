Більшої частки українського зерна не буде стосуватись 130-відсоткове імпортне мито Туреччини - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Переважна більшість української сільськогосподарської продукції, яка експортується до Туреччини, і надалі йтиме за ставкою мита на імпорт в розмірі 0%. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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"Туреччина є великим імпортером української пшениці. Проте, більшої частки українського зерна це мито не стосується, оскільки наша продукція ввозиться до Туреччини переважно для продажу в треті країни, і за неї мито не сплачується", - написали в Міністерстві.
Деталі
Як зазначається, у Туреччині діє два митних режими на імпорт:
Перший для продукції, яка використовується для внутрішнього споживання. Якраз для такої продукції Уряд Туреччини і оголошував тимчасову нульову ставку мита. Наразі термін дії цього пільгового режиму закінчився. І митна ставка 130% повертається.
Другий, для продукції, яка йде на продаж в треті країни до чи після переробки. Для цього режиму мито не сплачується. Україна поставляє продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом. Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, на який повертається мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни.
Нагадаємо
З 1 травня 2023 року Туреччина планує для всіх країн-експортерів відновити мито на імпорт ключових зернових культур. Воно становитиме 130% й поширюється виключно на такі культури: пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес та сорго.