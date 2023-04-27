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Большей части украинского зерна не будет касаться 130-процентная импортная пошлина Турции - Минагрополитики

Большей части украинского зерна не будет касаться 130-процентная импортная пошлина Турции - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 1211514 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Подавляющее большинство украинской сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется в Турцию, и в дальнейшем будет идти по ставке пошлины на импорт в размере 0%. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. 

Цитата

"Турция является крупным импортером украинской пшеницы. Однако, большей доли украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку наша продукция ввозится в Турцию преимущественно для продажи в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается", - написали в Министерстве.

Детали

Как отмечается, в Турции действует два таможенных режима на импорт:

Первый для продукции, используемой для внутреннего потребления. Как раз для такой продукции Правительство Турции и объявляло временную нулевую ставку пошлины. Сейчас срок действия этого льготного режима закончился. И таможенная ставка 130% возвращается.

Второй, для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима пошлина не уплачивается. Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму. Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% от всего экспорта в эту страну.

Напомним

С 1 мая 2023 года Турция планирует для всех стран-экспортеров возобновить пошлину на импорт ключевых зерновых культур. Она составит 130% и распространяется исключительно на такие культуры: пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь, овес и сорго.

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