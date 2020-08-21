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Більшості українців не подобається напрям, у якому рухається Україна - дослідження

Київ • УНН

 • 15234 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Більшість українців (59%) переконані, що Україна рухається в неправильному напрямі, а протилежної думки дотримуються лише 19% громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані дослідження, проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва.

Більшості українців не подобається напрям, у якому рухається Україна - дослідження

“Більшість українців переконані, що загалом ситуація в країні розвивається у неправильному напрямі — таких 59%. Лише 19% мають протилежну думку та вважають, що ситуація розвивається у правильному напрямі. Такі негативні оцінки є традиційними для українського суспільства. Окремі сплески позитивної оцінки спостерігаються тільки у короткому проміжку часу після виборів Президента”, — йдеться у результатах дослідження.

Також зазначається, що у цьому аспекті простежуються й чіткі відмінності залежно від віку респондентів: чим молодшими є респонденти — тим більше позитивних оцінок стосовно розвитку ситуації в країні можна очікувати.

“Так, серед молоді рівень позитивних оцінок становить 33%, а серед осіб, яким за 60 років — лише 11%. Серед виборців різних партій лише в електораті "Слуги народу“ домінує переконання в правильності вектору розвитку — тут позитивних оцінок понад 55%”, — йдеться у результатах дослідження.

Додамо, дослідження проводилося з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, те, що країна рухається у правильному напрямі — вважають лише 24% киян, а 67% дотримуються протилежної думки.

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