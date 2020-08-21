Большинству украинцев не нравится направление, в котором движется Украина - исследование

"Большинство украинцев убеждены, что в целом ситуация в стране развивается в неправильном направлении - таких 59%. Лишь 19% имеют противоположное мнение и считают, что ситуация развивается в правильном направлении. Такие негативные оценки являются традиционными для украинского общества. Отдельные всплески положительной оценки наблюдаются только в коротком промежутке времени после выборов Президента", - говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что в этом аспекте прослеживаются и четкие различия в зависимости от возраста респондентов: чем моложе респонденты - тем больше положительных оценок по развитию ситуации в стране можно ожидать.

"Так, среди молодежи уровень положительных оценок составляет 33%, а среди лиц старше 60 лет - только 11%. Среди избирателей разных партий только в электорате "Слуги народа" доминирует убеждение в правильности вектора развития - здесь положительных оценок более 55%", - говорится в результатах исследования.

Добавим, исследование проводилось с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что страна движется в правильном направлении - считают только 24% киевлян, а 67% придерживаются противоположного мнения.



