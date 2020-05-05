Більшість українців вважають СРСР та Німеччину відповідальними за початок Другої світової - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Половина населення Україні вважають, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни. Такими є результати дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців, не погоджуються із цим 24% і ще 20% не визначилися.
Щодо цього твердження немає кардинальних відмінностей між усіма віковими групами до 70 років, лише серед найстаршої категорії дещо менше погоджуються із ним, але тут більше невизначених.
Регіональні відмінності становлять щонайбільше 19% — на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході — 44%.
Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Як повідомляв УНН, цього року у Дніпрі День перемоги відзначать онлайн через введений карантин.