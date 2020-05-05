Большинство украинский считают СССР и Германию ответственными за начало Второй мировой - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Половина населения Украины считают, что СССР вместе с Германией ответственность за начало Второй мировой войны. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, с утверждением, что СССР вместе с Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, соглашаются 56% украинцев, не согласны с этим 24% и еще 20% не определились.
В этом утверждения нет кардинальных различий между всеми возрастными группами до 70 лет, только среди старшей категории несколько меньше соглашаются с ним, но здесь больше неопределенных.
Региональные различия составляют не более 19% — на Западе с этим утверждением соглашаются 63%, а на Востоке — 44%.
Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Как сообщал УНН, в этом году в Днепре День победы отметят онлайн из-за введенного карантина.