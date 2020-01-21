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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Більшість українців вважають, що 50% наповнення у ЗМІ має бути державною мовою – опитування

Київ • УНН

 • 8293 перегляди

КИЇВ. 21 СІЧНЯ. УНН. В Україні більшість громадян вважають, що принаймні 50% наповнення у Засобах масової інформації має бути українською мовою. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження "Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Більшість українців вважають, що 50% наповнення у ЗМІ має бути державною мовою – опитування

"Більшість громадян (79%) вважають, що в українських ЗМІ, принаймні половина наповнення, має бути українською мовою (53% згодні з цим безумовно і ще 26% – скоріше, так). Причому ця думка переважає в усіх регіонах: Західному - 96%, Центральному - 82%, Східному - 66%, Південному 63%", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відтак, вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою.

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