Большинство украинцев считают, что 50% наполнения в СМИ должно быть на государственном языке - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ЯНВАРЯ. УНН. В Украине большинство граждан считают, что по крайней мере 50% наполнения в средствах массовой информации должно быть на украинском языке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты общенационального исследования "Патриотизм, язык и внешнеполитические приоритеты", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
"Большинство граждан (79%) считают, что в украинских СМИ, по крайней мере половина наполнения, должна быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно и еще 26% - скорее да). Причем эта мысль преобладает во всех регионах: в Западном - 96 %, Центральном - 82%, Восточном - 66%, Южном 63%", - говорится в результатах исследования.
Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, с 16 января 2020 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Следовательно, вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке.