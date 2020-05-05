Більшість українців не знають про акцію "Безсмертний полк" - опитування

Так, за результатами опитування, більшість українців (51%) не знають про масові заходи під назвою “Безсмертний полк”, які проводяться 9 травня. Ще 12% знають про них, але ставляться до них негативно.

Знають та позитивно ставляться 18%, нейтрально ставляться 12%. У всіх регіонах понад 50% не знають про цей захід, окрім Сходу, де обізнаність дещо вища (нічого не знають 33%). На Сході також більше і позитивних ставлень — 32% проти 25% на Півдні, 15% у Центрі та 9% на Заході.

Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін 9 травня “покладе квіти до Вічного вогню” і приєднається “так чи інакше до акції “Безсмертного полку”.