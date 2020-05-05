Большинство украинцев не знают об акции "Бессмертный полк" - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Более половины граждан Украины не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, по результатам опроса, большинство украинцев (51%) не знают о массовых мероприятиях под названием "Бессмертный полк", которые проводятся 9 мая. Еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно.
Знают и положительно относятся 18%, нейтрально относятся 12%. Во всех регионах более 50% не знают об этом мероприятии, кроме Востока, где осведомленность несколько выше (ничего не знают 33%). На Востоке также больше и положительных отношений - 32% против 25% на Юге, 15% в Центре и 9% на Западе.
Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин 9 мая "возложит цветы к Вечному огню" и присоединится "так или иначе к акции "Бессмертный полк".