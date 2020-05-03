У Кремлі заявили про участь Путіна "так чи інакше" в акції "Безсмертний полк"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент РФ Володимир Путін 9 травня "покладе квіти до Вічного вогню" і приєднається "так чи інакше до акції "Безсмертного полку". Про це заявив в неділю прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що, за словами Пєскова, "9 травня президент покладе квіти до Вічного вогню і саме звідти звернеться до всіх росіян".
Представник Кремля додав, що Путін приєднається "так чи інакше до акції "Безсмертного полку".
Говорячи про те, як буде проходити церемонія покладання квітів, Пєсков повідомив, що "це не буде масовим заходом".
"Президент сам покладе квіти і сам виступить. Тому в даному випадку ніяких порушень епідеміологічних режимів не буде. Звичайно, глава держави по-іншому просто не може", - додав він.
Як повідомляв УНН, раніше Путін доручив змінити графік проведення параду Перемоги і відкласти всі заходи через епідемію коронавірусу.