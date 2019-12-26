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Більшість українців не змогли назвати жодної важливої політичної події світу за 2019 рік

Більшість українців не змогли назвати жодної важливої політичної події світу за 2019 рік

Київ • УНН

 • 11892 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. За результатами дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року, 51% українців не змогли назвати головну політичну подію 2019 року в світі, передає УНН.

Так, 23% назвали головною політичною подією 2019 року в світі нормандську зустріч. Далі йдуть: імпічмент Трампа (6%), війна в Сирії (2%), Brexit (2%), протести "жовтих жилетів" у Франції (2%).

"Жодної події не змогли назвати 51%", - повідомляється в результатах дослідження.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, головною політичною подією 2019 року в Україні, було визнано вибори – парламентські та президентські (цю подію назвали 58% громадян).

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