Більшість українців не змогли назвати жодної важливої політичної події світу за 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За результатами дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року, 51% українців не змогли назвати головну політичну подію 2019 року в світі, передає УНН.
Так, 23% назвали головною політичною подією 2019 року в світі нормандську зустріч. Далі йдуть: імпічмент Трампа (6%), війна в Сирії (2%), Brexit (2%), протести "жовтих жилетів" у Франції (2%).
"Жодної події не змогли назвати 51%", - повідомляється в результатах дослідження.
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, головною політичною подією 2019 року в Україні, було визнано вибори – парламентські та президентські (цю подію назвали 58% громадян).