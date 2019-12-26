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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Большинство украинцев не смогли назвать ни одного важного политического события мира за 2019 год

Большинство украинцев не смогли назвать ни одного важного политического события мира за 2019 год

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По результатам исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года, 51% украинцев не смогли назвать главное политическое событие 2019 года в мире, передает УНН.

Так, 23% назвали главным политическим событием 2019 года в мире нормандскую встречу. Далее следуют: импичмент Трампа (6%), война в Сирии (2%), Brexit (2%), протесты "желтых жилетов" во Франции (2%).

"Ни одного события не смогли назвать 51%", - говорится в результатах исследования.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, главным политическим событием 2019 года в Украине было признано выборы - парламентские и президентские (это событие назвали 58% граждан).

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