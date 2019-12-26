Зеленського визнали політиком року 46% населення - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За результатами дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, політиком 2019 року однозначно визнано Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
"Політиком 2019 року однозначно визнано Володимира Зеленського – його назвали у відкритому питанні 46% населення. Далі йдуть: Петро Порошенко (7,5%, минулого року – 16%), Юлія Тимошенко (3%, торік – 12%), Дмитро Разумков (3%), Юрій Бойко (3%, торік – 4%), Віктор Медведчук (2%). 24% громадян не назвали жодної кандидатури (у 2018 р. – 25%)", - повідомляється в результатах дослідження.
Також зазначається, що головною політичною подією 2019 року в Україні було визнано вибори – парламентські та президентські (цю подію назвали 58% громадян), причому подія визнана позитивною. Далі йдуть: звільнення полонених (8%), нормандська зустріч (5%), отримання Томосу (2%), розведення військ на Донбасі (2%), впровадження ринку землі (2%). Жодної події не змогли назвати 16% (минулого року – 12%).
Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, рівень задоволеності роботою Президента України Володимира Зеленського виріс з 53 до 62%.