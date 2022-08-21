Більшість німців з осені витрачатимуть гроші тільки на найнеобхідніше - Welt
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Через високу інфляцію більша частина населення Німеччини з осені витрачатиме гроші на найнеобхідніше. Крім того, через наслідки війни в Україні вже зараз підвищуються ціни на електроенергію та газ, пише УНН з посиланням на Welt am Sonntag.
Цитата
"Ми розраховуємо, що через значне підвищення цін понад 60% німецьких домашніх господарств або навіть більше повинні будуть витрачати всі свої щомісячні доходи лише на найнеобхідніше", - розповів газеті президент банківського об'єднання Sparkassen Гельмут Шлевайс.
Деталі
На думку Шлевайса, частина населення більше не зможе заощаджувати: з 40 мільйонів домогосподарств по всій країні інфляція вплине на 24 мільйони. Пік загострення ситуації очікується восени та взимку, насамперед у людей із малим та середнім доходом.
Згідно з барометром багатства Sparkasse, минулого року не могли заощадити близько 15% німців. Голова Асоціації німецьких народних банків і Райффайзен Банк (BVR) також відзначив, що спостерігається зменшення можливостей для клієнтів.
"Висока інфляція позбавляє споживачів купівельної спроможності, що зменшує їхню здатність заощаджувати", - сказав він.
Однак, зауважив Мартін, багато клієнтів все ще отримують вигоду від того, що вони можуть викупити додаткові заощадження, накопичені в період коронавірусу через відсутність варіантів споживання.
Раніше
Німецький чиновник закликав використовувати мокру мочалку замість душу для економії енергії