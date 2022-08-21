Большинство немцев с осени будут тратить деньги только на самое необходимое - Welt

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"Мы рассчитываем, что из-за значительного повышения цен свыше 60% немецких домашних хозяйств или даже больше должны будут тратить все свои ежемесячные доходы только на самое необходимое", - рассказал газете президент банковского объединения Sparkassen Гельмут Шлевайс.

Детали

По мнению Шлевайса, часть населения больше не сможет экономить: из 40 миллионов домохозяйств по всей стране инфляция повлияет на 24 миллиона. Пик обострения ситуации ожидается осенью и зимой, прежде всего у людей с малым и средним доходом.

Согласно барометру богатства Sparkasse, в прошлом году не могли сэкономить около 15% немцев. Председатель Ассоциации германских народных банков и Райффайзен Банк (BVR) также отметил, что наблюдается уменьшение возможностей для клиентов.

"Высокая инфляция лишает потребителей покупательной способности, что уменьшает их способность экономить", - сказал он.

Однако, заметил Мартин, многие клиенты все еще получают выгоду от того, что они могут выкупить дополнительные сбережения, накопленные в период коронавируса из-за отсутствия вариантов потребления.

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