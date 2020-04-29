Більшість мостів столиці скували затори

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві станом на 8:20 на дорогах помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, незначні затори утворилися на Голосіївському проспекті, проспектах Валерія Лобановського, Перемоги та Любомира Гузара, вулицях Олени Теліги та Набережно-Луговій.

Також у заторах стоять вулиці Михайла Грушевського, Шовковична, Михайла Задніпровського та вулиця Московська.

На лівому березі столиці рух транспорту ускладнено на Броварському проспекті, а також проспектах Соборності, Юрія Гагаріна та Миколи Бажана.

Рух на мостах: на Південному, Патона, Дарницькому та Північному - ускладнено у напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві зафіксували зменшення населення у січні-лютому.

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