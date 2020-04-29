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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 16256 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 66378 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97064 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117565 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125989 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127195 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Большинство мостов столицы сковали пробки

Большинство мостов столицы сковали пробки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 8:20 на дорогах заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, незначительные пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспектах Валерия Лобановского, Победы и Любомира Гузара, улицах Елены Телиги и Набережно-Луговой.

Также в пробках стоят улицы Михаила Грушевского, Шелковичная, Михаила Заднипровского и улица Московская.

На левом берегу столицы движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, а также проспектах Соборности, Юрия Гагарина и Николая Бажана.

Движение на мостах: на Южном, Патона, Дарницком и Северном - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве зафиксировали уменьшение населения в январе-феврале.

Украинские Национальные Новости

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