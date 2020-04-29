Большинство мостов столицы сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на 8:20 на дорогах заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, незначительные пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспектах Валерия Лобановского, Победы и Любомира Гузара, улицах Елены Телиги и Набережно-Луговой.
Также в пробках стоят улицы Михаила Грушевского, Шелковичная, Михаила Заднипровского и улица Московская.
На левом берегу столицы движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, а также проспектах Соборности, Юрия Гагарина и Николая Бажана.
Движение на мостах: на Южном, Патона, Дарницком и Северном - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве зафиксировали уменьшение населения в январе-феврале.