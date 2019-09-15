Більше про НАТО, ніж про ЄС: про що говорив Кулеба із британським міністром

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер обговорили двосторонні відносини, а також співпрацю з НАТО. Про це Кулеба написав у Twitter, передає УНН.

Кулеба відзначив,що зустрічатися з британськими колегами завжди приємно — “ми на різних флангах Європи, але більшість позицій у нас спільні”.

“З Державним міністром Форін Офісу Пінчером поговорили відверто і предметно про українсько-британські відносини. Ну, і з зрозумілих причин, про НАТО ми говорили більше, ніж про ЄС”, - написав віце-прем’єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв себе з некерованим персонажем коміксів "Неймовірний Халк", заявивши, що Brexit відбудеться 31 жовтня.

Українські Національні Новини

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