Больше о НАТО, чем о ЕС: о чем говорил Кулеба с британским министром
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество с НАТО. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УНН.
Кулеба отметил, что встречаться с британскими коллегами всегда приятно - "мы на разных флангах Европы, но большинство позиций у нас общие".
"С Государственным министром Форин Офиса Пинчером поговорили откровенно и предметно о украинско-британских отношениях. Ну, и по понятным причинам, о НАТО мы говорили больше, чем о ЕС", - написал вице-премьер.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с неуправляемым персонажем комиксов "Невероятный Халк", заявив, что Brexit состоится 31 октября.