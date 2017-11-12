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Більше половини читачів Трампа у Twitter є ботами

Більше половини читачів Трампа у Twitter є ботами

Київ • УНН

 • 8470 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Більше половини облікових записів, що "підписані" на президента США Дональда Трампа у соціальній мережі Twitter, насправді являються ботами. Про це пише видання The Economist, посилаючись на дослідження сайту Twitter Counter, який відстежує популярність в соцмережі, передає УНН.

Дональд Трамп наразі має 42,4 мільйони підписників Twitter, що ставить його на 21 місце за популярністю на соціальній медіа-платформі. Ще більш вражаючим є те, наскільки швидко він досяг цього: за минулий рік рейтинг президента підвищився на 22,5%. Для порівняння, на другому за швидкістю зростання популярності в Twitter опинився Кріштіано Рональдо – його рейтинг виріс на 32%. Окрім цього Д.Трамп обігнав багатьох його політичних оппонентів, включаючи Хіларі Клінтон, національну футбольну лігу і навіть "Нью-Йорк Таймс".

Однак Д.Трамп все ще відстає від свого попередника. Колишній президент США Барак Обама має 97 мільйонів підписників, з яких приблизно 78% є реальними людьми. За даними TwitterAudit, лише 47% підписників Дональда Трампа реальні. Але за прогнозами сайту, через десять років Трамп може обігнати Обаму з 297 мільйонами підписників проти 218 мільйонів.

Водночас члени республіканської партії хотіли б, щоб їх лідер позбувся своєї залежності від Twitter, зазначає видання. Але це малоймовірно, говориться в статті.

Нагадаємо, 3 листопада Twitter тимчасово відключив акаунт американського президента.

 

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