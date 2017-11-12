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Более половины читателей Трампа в Twitter являются ботами

Более половины читателей Трампа в Twitter являются ботами

Киев  •  УНН

 • 8455 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Более половины учетных записей, "подписанные" на президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter, на самом деле являются ботами. Об этом пишет издание The Economist, ссылаясь на исследование сайта Twitter Counter, который отслеживает популярность в соцсети, передает УНН.

Дональд Трамп сейчас имеет 42,4 миллиона подписчиков Twitter, что ставит его на 21 место по популярности на социальной медиа-платформе. Еще более впечатляющим является то, насколько быстро он достиг этого: за прошлый год рейтинг президента повысился на 22,5%. Для сравнения, на втором по скорости роста популярности в Twitter оказался Криштиано Роналдо - его рейтинг вырос на 32%. Кроме этого Д.Трамп обогнал многих его политических оппонентов, включая Хиллари Клинтон, национальную футбольную лигу и даже "Нью-Йорк Таймс".

Однако Д.Трамп все еще отстает от своего предшественника. Бывший президент США Барак Обама имеет 97 млн подписчиков, из которых примерно 78% являются реальными людьми. По данным TwitterAudit, только 47% подписчиков Дональда Трампа реальные. Но по прогнозам сайта, через десять лет Трамп может обогнать Обаму с 297 миллионами подписчиков против 218 млн.

В то же время члены республиканской партии хотели бы, чтобы их лидер лишился своей зависимости от Twitter, отмечает издание. Но это маловероятно, говорится в статье.

Напомним, 3 ноября Twitter временно отключил аккаунт американского президента.

 

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