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Більше ніж тисяча дітей-переселенців сядуть першого вересня за шкільні парти у Броварській громаді

Більше ніж тисяча дітей-переселенців сядуть першого вересня за шкільні парти у Броварській громаді

Київ • УНН

 • 12602 перегляди

У Броварській громаді 1165 дітей-переселенців навчаються у школах та 358 відвідують дитсадки. Загалом у громаді зареєстровано майже 22 тисячі внутрішніх переселенців.

Близько 1,5 тисячі дітей, які були змушені виїхати з окупованих та прифронтових територій, відвідують школи та дитячі садочки у Броварській громаді. Про це повідомила голова Ради з питань ВПО при виконкомі Броварської міської ради Анастасія Третяк в коментарі УНН.

Деталі

"За тими даними, які у нас є, учнями загальноосвітніх навчальних закладів Броварської громади є 1165 дітей-внутрішньо переміщених осіб. Це саме ті хлопці та дівчата, які навчаються офлайн. 

Щодо дитячих садочків, то їх на даний момент відвідують 358 дітлахів, які з батьками або іншими родичами виїхали з окупованих та прифронтових територій", - розповіла Анастасія Третяк. 

Додатково

На даний час у Броварській громаді зареєстровано майже 22 тисячі внутрішніх переселенців. Більше ніж 15 тисяч з них – це люди різного віку, які переїхали до населених пунктів Броварської громади після початку повномасштабної російської агресії. 

У січні цього року за підтримки Броварської міської ради була створена Рада з питань внутрішньо переміщених осіб, яка нині вона розробляє комплексну програму, в рамках якої будуть окреслені шляхи вирішення питань переселенців по ключових напрямках.  

Як розповів в коментарі УНН міський голова Броварів Ігор Сапожко, для міської влади Броварів важливо, щоб люди, які залишили все на окупованих та прифронтових територіях, тікаючи від російських куль, снарядів та ракет, не відчували себе покинутими напризволяще.

"Ми, як ніхто, розуміємо цих людей, адже у перші дні війни російські окупанти стояли на околицях нашого міста, де тривали запеклі бої. Жителі Броварів так само виїжджали та шукали прихисток в інших регіонах України або закордоном. Тому міська рада всіляко сприяє адаптації цих людей та їх інтеграції у нашу Броварську громаду. Розробляємо різні проекти, програми, щоб у людей були робота, житло, доступ до соціальних послуг", - зазначив Ігор Сапожко.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоКиївщина

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