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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более тысячи детей-переселенцев сядут первого сентября за школьные парты в Броварской громаде

Более тысячи детей-переселенцев сядут первого сентября за школьные парты в Броварской громаде

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 12:26  •  4468 просмотра

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В Броварской громаде 1165 детей-переселенцев учатся в школах и 358 посещают детсады. Всего в громаде зарегистрировано почти 22 тысячи внутренних переселенцев.

Около 1,5 тысячи детей, которые были вынуждены выехать из оккупированных и прифронтовых территорий, посещают школы и детские сады в Броварской общине. Об этом сообщила председатель Совета по вопросам ВПЛ при исполкоме Броварского городского совета Анастасия Третьяк в комментарии УНН.

Детали

«По тем данным, которые у нас есть, учениками общеобразовательных учебных заведений Броварской громады являются 1165 детей-внутренне перемещенных лиц. Это именно те ребята, которые учатся оффлайн. 

Что касается детских садов, то их на данный момент посещают 358 детей, которые с родителями или другими родственниками выехали из оккупированных и прифронтовых территорий», - рассказала Анастасия Третьяк. 

Дополнительно

В настоящее время в Броварской громаде зарегистрировано почти 22 тысячи внутренних переселенцев. Более 15 тысяч из них - это люди разного возраста, которые переехали в населенные пункты Броварской громады после начала полномасштабной российской агрессии. 

В январе этого года при поддержке Броварского городского совета был создан Совет по вопросам внутренне перемещенных лиц, который сейчас разрабатывает комплексную программу, в рамках которой будут очерчены пути решения вопросов переселенцев по ключевым направлениям.  

Как рассказал в комментарии УНН городской голова Броваров Игорь Сапожко, для городской власти Броваров важно, чтобы люди, которые оставили все на оккупированных и прифронтовых территориях, убегая от российских пуль, снарядов и ракет, не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы.

«Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую громаду. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам», - отметил Игорь Сапожко.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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