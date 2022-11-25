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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Більше ніж на годину: УЗ повідомила про затримку 14 потягів

Більше ніж на годину: УЗ повідомила про затримку 14 потягів

Київ • УНН

 • 748480 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Укрзалізниця повідомила, що 14 потягів затримуються більше ніж на годину, передає УНН із посиланням на Telegram УЗ.

Цитата

"Станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів Укрзалізниці", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше – на 9 годин – затримуються два потяги:

№62 Одеса – Харків;

№149 Полтава – Чернівці.

Крім того, поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення замінили потягами далекого сполучення зі спальними вагонами:

№724 Київ – Харків з 25.11;

№731 Дніпро – Київ з 25.11;

№722 Київ – Харків з 26.11;

№712 Київ – Краматорськ з 26.11;

№732 Київ – Дніпро з 26.11.

Нагадаємо

24 листопада через проблеми з електропостачанням лише 37% потягів доїхали вчасно.

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