Більше ніж на годину: УЗ повідомила про затримку 14 потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Укрзалізниця повідомила, що 14 потягів затримуються більше ніж на годину, передає УНН із посиланням на Telegram УЗ.
Цитата
"Станом на 12:30 на понад 1 годину затримуються 14 поїздів Укрзалізниці", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Найбільше – на 9 годин – затримуються два потяги:
№62 Одеса – Харків;
№149 Полтава – Чернівці.
Крім того, поновлюють рух електропоїзди Інтерсіті+, які внаслідок масштабного знеструмлення замінили потягами далекого сполучення зі спальними вагонами:
№724 Київ – Харків з 25.11;
№731 Дніпро – Київ з 25.11;
№722 Київ – Харків з 26.11;
№712 Київ – Краматорськ з 26.11;
№732 Київ – Дніпро з 26.11.
Нагадаємо
24 листопада через проблеми з електропостачанням лише 37% потягів доїхали вчасно.