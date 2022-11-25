Более чем на час: УЗ сообщила о задержке 14 поездов

Цитата

"По состоянию на 12:30 более чем на 1 час задерживаются 14 поездов Укрзализныци", – говорится в сообщении.

Детали

Больше всего – на 9 часов – задерживаются два поезда:

№62 Одесса – Харьков;

№149 Полтава– Черновцы.

Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточения заменили поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

№724 Киев – Харьков с 25.11;

№731 Днепр – Киев с 25.11;

№722 Киев – Харьков с 26.11;

№712 Киев – Краматорск с 26.11;

№732 Киев – Днепр с 26.11.

Напомним

24 ноября из-за проблем с электроснабжением только 37% поездов доехали вовремя.