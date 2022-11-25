Более чем на час: УЗ сообщила о задержке 14 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила, что 14 поездов задерживаются более чем на час, передает УНН со ссылкой на Telegram УЗ.
Цитата
"По состоянию на 12:30 более чем на 1 час задерживаются 14 поездов Укрзализныци", – говорится в сообщении.
Детали
Больше всего – на 9 часов – задерживаются два поезда:
№62 Одесса – Харьков;
№149 Полтава– Черновцы.
Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточения заменили поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:
№724 Киев – Харьков с 25.11;
№731 Днепр – Киев с 25.11;
№722 Киев – Харьков с 26.11;
№712 Киев – Краматорск с 26.11;
№732 Киев – Днепр с 26.11.
Напомним
24 ноября из-за проблем с электроснабжением только 37% поездов доехали вовремя.