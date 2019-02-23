Більше двох десятків венесуельських силовиків за день перейшли на бік опозиції

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Як мінімум 23 людини з силових структур Венесуели в суботу перейшли кордон з Колумбією і стали на бік опозиції. Такі дані колумбійського міграційного управління оприлюднив у своєму Twitter журналіст Габріель Бастідас, інформує УНН.

“Колумбійське міграційне управління повідомляє, що до 15:40 (21:40 за Києвом) 23 представники різних органів безпеки Венесуели опинилися в Колумбії, заявивши про вірність конституції (Венесуели), — написав Бастідас. — Мова йде про двох жінок-поліцейських, одного спецназівця, одного водія бронеавтомобіля, 18 бійців Національної гвардії і одного офіцера ВМС”.

Раніше повідомлялося, що не менше 10 військовослужбовців, бійців Національної гвардії і співробітників поліції Венесуели, які перебувають на кордоні з Колумбією, в суботу перейшли на бік опозиції. За даними венесуельського телеканалу VPI, одним з них став боєць спецназу, який перебіг на територію Колумбії по мосту імені Сімона Болівара. Відомо, що в числі перебіжчиків є як мінімум один офіцер — майор Уго Енріке Парра Мартінес. За інформацією колумбійського телеканалу RCN, ще дві співробітниці венесуельських правоохоронних органів перейшли на територію Колумбії.

Як повідомляв УНН, лікарі повідомили про загибель двох осіб на кордоні Венесуели і Бразилії.

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