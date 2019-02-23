Лікарі повідомили про загибель двох осіб на кордоні Венесуели і Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У венесуельському місті Санта-Елена-де-Уайр (штат Болівар) на кордоні з Бразилією під час зіткнень з армією через поставки в країну гуманітарної допомоги загинули двоє людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лікарів, інформує УНН.
За даними правозахисної організації “Венесуельський кримінальний форум”, на кордоні Венесуели і Бразилії при зіткненнях загинули чотири людини, як мінімум 18 отримали поранення. Про це заявив глава організації Альфредо Ромеро в своєму відеозверненні в Twitter.
Зіткнення почалися 22 лютого, після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття сухопутного кордону з Бразилією. Рішення було прийнято в переддень початку поставок в країну гуманітарної допомоги зі США.
Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро в суботу оголосив, що його країна розриває дипломатичні відносини з Колумбією. Опозиція Венесуели і влада Колумбії повідомила про перехід на сторону демонстрантів кількох венесуельських силовиків.