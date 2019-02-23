Более двух десятков венесуэльских силовиков за день перешли на сторону оппозиции

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Как минимум 23 человека из силовых структур Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Такие данные колумбийского миграционного управления обнародовал в своем Twitter журналист Габриэль Бастидас, информирует УНН.

“Колумбийское миграционное управление сообщает, что к 15:40 (21:40 по Киеву) 23 представителя различных органов безопасности Венесуэлы оказались в Колумбии, заявив о верности конституции (Венесуэлы), — написал Бастидас. — Речь идет о двух женщинах-полицейских, одном спецназовце, одном водителе бронеавтомобиля, 18 бойцах Национальной гвардии и одном офицере ВМС”.

Ранее сообщалось, что не менее 10 военнослужащих, бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции Венесуэлы, находящихся на границе с Колумбией, в субботу перешли на сторону оппозиции. По данным венесуэльского телеканала VPI, одним из них стал боец спецназа, перебежавший на территорию Колумбии по мосту имени Симона Боливара. Известно, что в числе перебежчиков есть как минимум один офицер — майор Уго Энрике Парра Мартинес. По информации колумбийского телеканала RCN, еще две сотрудницы венесуэльских правоохранительных органов перешли на территорию Колумбии.

Как сообщал УНН, врачи сообщили о гибели двух человек на границе Венесуэлы и Бразилии.

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