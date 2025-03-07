Більше 65% українців вважають санкції проти Порошенка і Медведчука заслуженим покаранням – результати дослідження

Більшість українців вважають справедливими застосовані до Порошенка, Медведчука та Коломойського санкції і виступають проти їх зняття, поки ті не повернуть державі кошти та не понесуть юридичну відповідальність. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного компанією "Active Group".

"Санкції проти олігархів Медведчука, Порошенка та Коломойського вважають заслуженим покаранням 65,2% українців, з них 34,1% – "однозначно заслуженим", а 31,1% – "більше заслуженим", – йдеться в результатах дослідження.

Також 50,1% українців вважають, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності, зокрема 31,3% опитаних наполягають на кримінальній відповідальності.

Майже 20% вважають, що санкції не можна знімати за жодних умов, навіть, якщо фігуранти понесуть відповідальність. Водночас лише 6,2% українців підтримують скасування санкцій.

Також, більшість українців висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах.

"Щодо участі підсанкційних політиків у виборах, 68,9% опитаних висловилися "проти", з яких 41,6% – "однозначно ні", а 27,3% – "швидше ні". Однозначну підтримку цьому питанню висловили лише 12%, а "швидше так" відповіли 13,8% опитаних", зазначають соціологи.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology" на замовлення Аналітичного центру "Політика майбутнього". Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 1500 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 6 березня 2025 року.

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. В тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук.

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією (Липецька фабрика, завод "Богдан" в рф тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в січні 2025 року народний депутат Петро Порошенко вивів з України 1 мільярд 48 мільйонів гривень та ще 986 млн грн подарував, а потім його зупинили санкції.