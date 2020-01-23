Більше 60 медалей: українські кікбоксери тріумфували на Кубку Європи в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В італійському Конельяно відбувся Кубок Європи з кікбоксингу WAKO, в якому взяли участь понад 100 команд з 17 країн, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Україну представляли дві команди – збірна України та чугуївський спортклуб "Вітязь", які спільно вивели наш прапор до четвертого підсумкового місця. На рахунку українських кікбоксерів 62 нагороди: 16 "золотих", 21 "срібних", 25 "бронзових".
Найвищу сходинку п’єдесталу пошани підкорили: Данило Демчишин, Віталій Соловей, Аліна Мартинюк, Ілля Іванюк, Денис Гурієв, Михайло Булгаков, Руслан Шишков, Микита Меденцев, Вадим Малюк, Владислав Малолін, Аскольд Щокін, Станіслав Шарко.
Другий рядок у фінішному протоколі посіли: Євген Мінаєв, Кирило Пивовар, Микита Очеретяний, Нікіта Полянський, Валерія Шишкова, Валентина Носкова, Віталій Лемзяков, Денис Денисенко, Антон Фініка, Богдан Добровольський, Олексій Лукутін, Богдан Снигир.
Призову трійку у своїх вагових категоріях замкнули Олександр Іванов, Всеволод Щокін, Вікторія Шурдуба, Андрій Ковях, Гліб Світличний, Микита Крутаков, Єгор Спесивцев.
Як повідомляв УНН, чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу потонули в Севастополі.