Более 60 медалей: украинские кикбоксеры победили на Кубке Европы в Италии

Украину представляли две команды - сборная Украины и чугуевский спортклуб "Витязь", которые совместно вывели наш флаг в четвертый итогового места. На счету украинских кикбоксеров 62 награды: 16 "золотых", 21 "серебряных", 25 "бронзовых".

Высшую ступеньку пьедестала почета покорили: Даниил Демчишин, Виталий Соловей, Алина Мартынюк, Илья Иванюк, Денис Гуриев, Михаил Булгаков, Руслан Шишков, Никита Меденцев, Вадим Малыш, Владислав Малолин, Аскольд Щекин, Станислав Шарко.

Вторую строчку в финишном протоколе заняли Евгений Минаев, Кирилл Пивовар, Никита Камышовый, Никита Полянский, Валерия Шишкова, Валентина Носкова, Виталий Лемзяков, Денис Денисенко, Антон финика, Богдан Добровольский, Алексей Лукутин, Богдан Снигирь.

Призовую тройку в своих весовых категориях замкнули Александр Иванов, Всеволод Щекин, Виктория Шурдуба, Андрей Ковях, Глеб Светличный, Никита Крутаков, Егор Спесивцев.

Как сообщал УНН, чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе.