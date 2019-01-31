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Більше 6,5 тис. осіб змінили місце голосування за перший місяць виборчої кампанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. За період з 31 грудня 2018 року по 31 січня вже 6523 виборця змінили місце голосування, щоб обрати Президента України за місцем фактичного перебування в день виборів 31 березня, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.

За даними Центральної виборчої комісії станом на 12-ту годину дня 31 січня 2019 року найбільшу кількість звернень з цього приводу зафіксовано від виборців Донецької (3465 осіб) та Луганської областей (1364). У відсотках це становить 53% та 20,9% від усіх заяв. 169 осіб з числа тих, хто змінив місце голосування, мають кримську реєстрацію (2,59%).

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Загалом 76,6% тих, хто подав заяви про тимчасову зміну місця голосування – це громадяни України, чия виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованій території.

Найчастіше громадяни визначають нові місця голосування на підконтрольній українському урядові території Донецької області (1425 осіб), у м. Києві (1385), Київській (601), Харківській (476) та Дніпропетровській (416) областях.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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