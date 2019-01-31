Более 6,5 тыс. человек сменили место голосования за первый месяц избирательной кампании

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12 часов дня 31 января 2019 года, наибольшее количество обращений по этому поводу зафиксировано от избирателей Донецкой (3465 человек) и Луганской областей (1364). В процентах это составляет 53% и 20,9% от всех заявлений. 169 человек из числа тех, кто сменил место голосования, имеют крымскую регистрацию (2,59%).

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В общем 76,6% тех, кто подал заявления о временном изменении места голосования - это граждане Украины, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории.

Чаще всего граждане определяют новые места голосования на подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области (1425 человек), в г. Киеве (1385), Киевской (601), Харьковской (476) и Днепропетровской (416) областях.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.