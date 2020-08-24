Білоруська опозиція вимагає перевірити факт передачі автомата синові Лукашенка

“Хотілося б звернути увагу, що факт передачі бойової зброї неповнолітньому вимагає перевірки і реакції компетентних органів. Ми просимо на це звернути увагу”, — сказала Колесникова на пресконференції.

Вона також назвала дивною поведінку самого Лукашенка.

“Ми вважаємо, що дуже дивно, коли людина, яка керує державою, дозволяє собі бігати в дуже дивному одязі з дуже дивною зброєю в центрі Мінська”, — зазначила Колесникова.

Нагадаємо, 23 серпня Telegram-канали поширили відео, на якому білоруський президент прилітає на вертольоті до Палацу незалежності у Мінську, в якому розташована його резиденція, коли до нього підійшли учасники протесту. На відеозаписі глава держави одягнутий у бронежилет і несе в руках автомат. Імовірно, його супроводжує 15-річний син Микола, одягнений у військову форму і з автоматом в руках. Згодом він вийшов до силовиків, які оточили його резиденцію в центрі Мінська, і подякував їм.