Белорусская оппозиция требует проверить факт передачи автомата сыну Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова призвала провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусский ресурс AFN.
“Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание”, — сказала Колесникова на пресс-конференции.
Она также назвала странным поведение самого Лукашенко.
“Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска”, — отметила Колесникова.
Напомним, 23 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором белорусский президент прилетает на вертолете во Дворец независимости в Минске, в котором находится его резиденция, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Вероятно, его сопровождает 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и с автоматом в руках. Позже он вышел к силовикам, которые окружили его резиденцию в центре Минска, и поблагодарил их.