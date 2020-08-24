Белорусская оппозиция требует проверить факт передачи автомата сыну Лукашенко

“Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание”, — сказала Колесникова на пресс-конференции.

Она также назвала странным поведение самого Лукашенко.

“Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска”, — отметила Колесникова.

Напомним, 23 августа Telegram-каналы распространили видео, на котором белорусский президент прилетает на вертолете во Дворец независимости в Минске, в котором находится его резиденция, когда к нему подошли протестующие. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат. Вероятно, его сопровождает 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и с автоматом в руках. Позже он вышел к силовикам, которые окружили его резиденцию в центре Минска, и поблагодарил их.