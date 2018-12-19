Білорусам заборонили молитись у храмах Православної церкви України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Православним віруючим Білорусі заборонили брати участь в богослужіннях нової Православної церкви України. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” повідомив офіційний представник Білоруської православної церкви Сергій Лєпін, передає УНН.
“Білоруська православна церква ставиться до новоутвореної Православної церкви України так само, як і Російська православна церква. Як до певних зовнішніх подій, які не мають відношення до життя канонічної православної церкви”, — заявив Сергій Лєпін.
Як повідомив офіційний представник Білоруської православної церкви, керівництво БПЦ не надсилало привітання Предстоятелю Об’єднаної православної церкви України Епіфанію.
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На питання, чи будуть підтримуватися контакти між БПЦ та ПЦУ, Лєпін відповів несхвально: “Які контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про які канонічні, літургійні відносини мова не йде. Вони неможливі з цією церквою”.
Він також заявив, що таке ставлення БПЦ до української церкви не означає, що ПЦУ сприймають як “не церкву-сестру”.
“Ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як і до католиків, уніатів або як до будь-яких розкольників”, — сказав білоруський отець Сергій.
Як повідомяв УНН, раніше результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.
Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.
Президент України Петро Порошенко заявив, що Філарет, який очолював УПЦ КП, залишиться духовним лідером української церкви.