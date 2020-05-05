Білорусь збільшує у 2 рази держзамовлення на гречку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Уряд Білорусі збільшив держзамовлення на гречку у поточному році у 2 рази. Про це йдеться у відповідній постанові Ради Міністрів, повідомляє БЕЛТА, інформує УНН.
"Обсяг замовлення на поставку гречки для республіканських держпотреб збільшений з 15 тис. тонн до 30 тис. тонн. Відповідно, всі облвиконкоми, крім Вітебського, закуплять по 6 тис. тонн гречки замість 3 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином, загальне держзамовлення на зерно збільшено з 796,8 тис. тонн до 811,8 тис. тонн.
"Раніше Мінсільгосппрод повідомляв, що Білорусь вже у цьому році відмовиться від імпорту гречки і за дорученням президента повністю забезпечить внутрішній ринок вітчизняною крупой", - повідомляє БЕЛТА.
Як повідомлялося раніше в УНН, Лукашенко запросив глав держав "колишнього Союзу" на "парад перемоги".