Беларусь увеличивает в 2 раза госзаказ на гречку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Правительство Беларуси увеличило госзаказ на гречку в текущем году в 2 раза. Об этом говорится в соответствующем постановлении Совета Министров, сообщает БЕЛТА, информирует УНН.
"Объем заказа на поставку гречки для республиканских госнужд увеличен с 15 тыс. тонн до 30 тыс. тонн. Соответственно, все облисполкомы, кроме Витебского, закупят по 6 тыс. тонн гречки вместо 3 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом, общий госзаказ на зерно увеличен с 796,8 тыс. тонн до 811,8 тыс. тонн.
"Раньше Минсельхозпрод сообщал, что Беларусь уже в этом году откажется от импорта гречки и по поручению президента полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой", - сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось ранее в УНН, Лукашенко пригласил глав государств "бывшего Союза" на "парад победы".