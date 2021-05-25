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Білорусь закриває своє посольство в Канаді

Київ • УНН

 • 16553 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Посольство Республіки Білорусь в Канаді заявило про своє закриття з 1 вересня поточного року. Про це йдеться в повідомленні на сайті дипустанови, передає УНН.

Білорусь закриває своє посольство в Канаді

Цитата

"Радою Міністрів Республіки Білорусь прийнято рішення про закриття Посольства Республіки Білорусь в Канаді. Посольство припинить свою роботу з 1 вересня 2021 року", - говориться в заяві посольства.

Деталі

Повідомляється, що громадяни Білорусі, які проживають в Канаді, після закриття посольства зможуть звертатися за здійсненням консульських дій в Генеральне консульство Республіки Білорусь в Нью-Йорку, США.

Доповнення

Про причини закриття дипвідомства на сайті посольства не повідомляється. За даними білоруських ЗМІ, мова про наміри Мінська закрити посольства в декількох країнах, де робота не приносить потрібної зовнішньоекономічної віддачі.

Додамо

Напередодні Канада відреагувала на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Nexta Романа Протасевича, назвавши подію серйозним втручанням в цивільну авіацію і відвертим нападом на свободу слова.

Раніше Канада в координації з Європейським Союзом ввела санкції проти 13 чиновників з Білорусі у відповідь на репресії правлячого режиму щодо громадян країни.

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