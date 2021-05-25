Беларусь закрывает свое посольство в Канаде

Цитата

“Советом Министров Республики Беларусь принято решение о закрытии Посольства Республики Беларусь в Канаде. Посольство прекратит свою работу с 1 сентября 2021 г.”, — говорится в заявлении посольства.

Детали

Сообщается, что граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за совершением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь в Нью-Йорке, США.

Дополнение

О причинах закрытия дипведомства на сайте посольства не сообщается. По данным белорусских СМИ, речь о намереньях Минска закрыть посольства в нескольких странах, где работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи.

Добавим

Накануне Канада отреагировала на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича, назвав произошедшее серьезным вмешательством в гражданскую авиацию и откровенным нападением на свободу слова.



Ранее Канада в координации с Европейским Союзом ввела санкции против 13 чиновников из Беларуси в ответ на репрессии правящего режима в отношении граждан страны.