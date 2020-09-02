Білорусь стане першою країною, куди поставлять російську вакцину - МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена російська вакцина від COVID-19. Про це йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ Російської Федерації, передає УНН.
“За домовленістю Президентів Росії і Білорусі В.В.Путіна і О.Г.Лукашенка, білоруські громадяни в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена російська вакцина”, — сказано в заяві.
Також наголошується, що Росія поставила до Білорусі “на безоплатній основі” тест-системи та респіратори.
Як повідомляв УНН, в серпні в Росії заявили про початок виробництва вакцини від коронавірусу. Пізніше повідомлялось, що на третьому етапі випробувань російської вакцини проти COVID-19 її планують ввести “десяткам тисяч” осіб.