Білорусь стане першою країною, куди поставлять російську вакцину - МЗС РФ

“За домовленістю Президентів Росії і Білорусі В.В.Путіна і О.Г.Лукашенка, білоруські громадяни в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації. Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ​​російська вакцина”, — сказано в заяві.

Також наголошується, що Росія поставила до Білорусі “на безоплатній основі” тест-системи та респіратори.

Як повідомляв УНН, в серпні в Росії заявили про початок виробництва вакцини від коронавірусу. Пізніше повідомлялось, що на третьому етапі випробувань російської вакцини проти COVID-19 її планують ввести “десяткам тисяч” осіб.