Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину - МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, передает УНН.
“По договоренности президентов России и Беларуси В.В.Путина и А.Г.Лукашенко, белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина”, — говорится в заявлении.
Также отмечается, что Россия поставила в Беларусь “на безвозмездной основе” тест-системы и респираторы.
Как сообщал УНН, в августе в России заявили о начале производства вакцины от коронавируса. Позже сообщалось, что на третьем этапе испытаний российской вакцины против COVID-19 ее планируют ввести “десяткам тысяч” человек.