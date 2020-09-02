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Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину - МИД РФ

Киев • УНН

 • 14877 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена ​​российская вакцина от COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации, передает УНН.

Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину - МИД РФ

“По договоренности президентов России и Беларуси В.В.Путина и А.Г.Лукашенко, белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена ​​российская вакцина”, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что Россия поставила в Беларусь “на безвозмездной основе” тест-системы и респираторы.

Как сообщал УНН, в августе в России заявили о начале производства вакцины от коронавируса. Позже сообщалось, что на третьем этапе испытаний российской вакцины против COVID-19 ее планируют ввести “десяткам тысяч” человек.

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