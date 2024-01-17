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Білорусь стала другою країною з найбільшою кількістю ув'язнених священиків, за даними Папської асоціації

Білорусь стала другою країною з найбільшою кількістю ув'язнених священиків, за даними Папської асоціації

Київ • УНН

 • 46388 перегляди

У звіті Папської асоціації повідомляється, що за останній рік в Білорусі було затримано десять священиків, що робить Білорусь другою країною за кількістю ув'язнених священиків. Припускають, що адміністрація Лукашенка чинить системні утиски Католицької Церкви.

За новим звітом папської асоціації "Допомога Церкві в потребі", за останній рік у Білорусі затримано десять священників, три з яких продовжують перебувати у в'язниці. Ці шокуючі факти роблять Білорусь другою країною за кількістю ув'язнених священників. Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає УНН.

Деталі

лукашенкова адміністрація намагається підпорядкувати релігійні установи під своїм контролем, проводячи закриття храмів та обмежуючи релігійні свободи. У світлі останніх репресій та переслідувань в Білорусі, проти Католицької Церкви в країні знову висувають обвинувачення у систематичному утисканні.

За даними останнього звіту папської асоціації "Допомога Церкві в потребі" за минулий рік 10 священників були затримані, три з яких залишаються у в'язниці сьогодні.

Гірше, ніж у Білорусі, де торік було інтерновано 46 представників Церкви, лише у Нікарагуа. Проте навіть у цій країні Ватикан володіє значно більшим впливом у порівнянні з державою, яку очолює лукашенко.

В ISW пояснили, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини17.01.24, 05:03 • 38450 переглядiв

Нагадаємо

Раніше лукашенко звинувачував католицькі білоруські костели в антидержавній пропаганді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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