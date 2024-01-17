Білорусь стала другою країною з найбільшою кількістю ув'язнених священиків, за даними Папської асоціації

За новим звітом папської асоціації "Допомога Церкві в потребі", за останній рік у Білорусі затримано десять священників, три з яких продовжують перебувати у в'язниці. Ці шокуючі факти роблять Білорусь другою країною за кількістю ув'язнених священників. Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає УНН.

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лукашенкова адміністрація намагається підпорядкувати релігійні установи під своїм контролем, проводячи закриття храмів та обмежуючи релігійні свободи. У світлі останніх репресій та переслідувань в Білорусі, проти Католицької Церкви в країні знову висувають обвинувачення у систематичному утисканні.

За даними останнього звіту папської асоціації "Допомога Церкві в потребі" за минулий рік 10 священників були затримані, три з яких залишаються у в'язниці сьогодні.

Гірше, ніж у Білорусі, де торік було інтерновано 46 представників Церкви, лише у Нікарагуа. Проте навіть у цій країні Ватикан володіє значно більшим впливом у порівнянні з державою, яку очолює лукашенко.

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Нагадаємо

Раніше лукашенко звинувачував католицькі білоруські костели в антидержавній пропаганді.