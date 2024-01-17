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Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 21:52  •  7987 просмотра

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В отчете Папской ассоциации сообщается, что за последний год в Беларуси было задержано десять священников, что делает Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Предполагают, что администрация Лукашенко оказывает системные притеснения Католической Церкви.

По новому отчету папской ассоциации "Помощь Церкви в нужде", за последний год в Беларуси задержаны десять священников, три из которых продолжают находиться в тюрьме. Эти шокирующие факты делают Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

лукашенковская администрация пытается подчинить религиозные учреждения под своим контролем, проводя закрытие храмов и ограничивая религиозные свободы. В свете последних репрессий и преследований в Беларуси, против Католической Церкви в стране снова выдвигают обвинения в систематическом притеснении.

По данным последнего отчета папской ассоциации "Помощь Церкви в нужде" за прошлый год 10 священников были задержаны, три из которых остаются в тюрьме сегодня.

Хуже, чем в Беларуси, где в прошлом году было интернировано 46 представителей Церкви, только в Никарагуа. Однако даже в этой стране Ватикан обладает значительно большим влиянием по сравнению с государством, которое возглавляет Лукашенко.

В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину17 январь 2024, 03:03 • 35828 просмотров

Напомним

Ранее лукашенко обвинял католические белорусские костелы в антигосударственной пропаганде.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Білорусь стала другою країною з найбільшою кількістю ув'язнених священиків, за даними Папської асоціації
Belarus becomes the second country with the largest number of imprisoned priests, according to the Pontifical Association
Новости по теме

Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации

В отчете Папской ассоциации сообщается, что за последний год в Беларуси было задержано десять священников, что делает Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Предполагают, что администрация Лукашенко оказывает системные притеснения Католической Церкви.

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