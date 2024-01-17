Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации
Киев • УНН
В отчете Папской ассоциации сообщается, что за последний год в Беларуси было задержано десять священников, что делает Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Предполагают, что администрация Лукашенко оказывает системные притеснения Католической Церкви.
По новому отчету папской ассоциации "Помощь Церкви в нужде", за последний год в Беларуси задержаны десять священников, три из которых продолжают находиться в тюрьме. Эти шокирующие факты делают Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает УНН.
Детали
лукашенковская администрация пытается подчинить религиозные учреждения под своим контролем, проводя закрытие храмов и ограничивая религиозные свободы. В свете последних репрессий и преследований в Беларуси, против Католической Церкви в стране снова выдвигают обвинения в систематическом притеснении.
По данным последнего отчета папской ассоциации "Помощь Церкви в нужде" за прошлый год 10 священников были задержаны, три из которых остаются в тюрьме сегодня.
Хуже, чем в Беларуси, где в прошлом году было интернировано 46 представителей Церкви, только в Никарагуа. Однако даже в этой стране Ватикан обладает значительно большим влиянием по сравнению с государством, которое возглавляет Лукашенко.
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Напомним
Ранее лукашенко обвинял католические белорусские костелы в антигосударственной пропаганде.
Беларусь стала второй страной с наибольшим количеством заключенных священников, по данным Папской ассоциации
В отчете Папской ассоциации сообщается, что за последний год в Беларуси было задержано десять священников, что делает Беларусь второй страной по количеству заключенных священников. Предполагают, что администрация Лукашенко оказывает системные притеснения Католической Церкви.
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