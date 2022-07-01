білорусь продовжила військові навчання щонайменше до 9 липня

Деталі

Як пише моніторингова група військової активності у білорусі "Беларускі Гаюн", 3 липня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 2 липня.

Згідно з моніторингом, продовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає так:



Борисівський (227-й) до 09.07;



Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;



Гозький (під Гродно) до 08.07;



Брестський до 09.07;



Репище (Осиповичі) до 08.07;



Мар'їна Гірка до 09.07;



Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;



Німан (під Березівкою) до 08.07;



Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;



Чепелево (під Слонімом) до 08.07;



Доманове (під Івацевичами) до 08.07;



Стрілянище під Старими Дорогами до 08.07;



Заслонове (під Лепелем) до 09.07.



Повідомляється, що попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити прогрес у навичках пілотування, вказують у моніторинговій групі.

Доповнення

22 червня в міністерстві оборони білоруси анонсували старт мобілізаційних навчань, які відбуватимуться в Гомельській області, що межує з Україною.



Спочатку повідомлялося, що навчання збройних сил республіки білорусь продовжено як мінімум до 25 червня.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у білорусі військовими комісаріатами вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації.