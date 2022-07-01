білорусь продовжила військові навчання щонайменше до 9 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У білорусі продовжили навчання збройних сил щонайменше до 9 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, що поширила моніторингова група військової активності "Беларускі Гаюн", повідомляє УНН.
Деталі
Як пише моніторингова група військової активності у білорусі "Беларускі Гаюн", 3 липня стане вихідним днем для всіх полігонів, а для деяких полігонів вихідним також стане 2 липня.
Згідно з моніторингом, продовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає так:
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- Борисівський (227-й) до 09.07;
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- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 09.07;
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- Гозький (під Гродно) до 08.07;
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- Брестський до 09.07;
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- Репище (Осиповичі) до 08.07;
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- Мар'їна Гірка до 09.07;
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- Лосвідо (під Вітебськом) до 09.07;
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- Німан (під Березівкою) до 08.07;
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- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 08.07;
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- Чепелево (під Слонімом) до 08.07;
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- Доманове (під Івацевичами) до 08.07;
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- Стрілянище під Старими Дорогами до 08.07;
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- Заслонове (під Лепелем) до 09.07.
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Повідомляється, що попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій. Єдине, на чому така підготовка позитивно далася взнаки, так це на можливості оборонятися. Також можна відзначити прогрес у навичках пілотування, вказують у моніторинговій групі.
Доповнення
22 червня в міністерстві оборони білоруси анонсували старт мобілізаційних навчань, які відбуватимуться в Гомельській області, що межує з Україною.
Спочатку повідомлялося, що навчання збройних сил республіки білорусь продовжено як мінімум до 25 червня.
За інформацією Генштабу ЗСУ, у білорусі військовими комісаріатами вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації.