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беларусь продлила военные учения по меньшей мере до 9 июля

беларусь продлила военные учения по меньшей мере до 9 июля

Киев • УНН

 • 140488 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В беларуси продолжили учения вооруженных сил, по меньшей мере, до 9 июля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, распространенном мониторинговой группой военной активности "Беларускі Гаюн", сообщает УНН.

Детали

Как пишет мониторинговая группа военной активности в беларуси "Беларускі Гаюн", 3 июля станет выходным днем ​​для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 2 июля.

Согласно мониторингу, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

  • Борисовский (227-й) до 09.07;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
  • Гожский (под Гродно) до 08.07;
  • Брестский до 09.07;
  • Репище (Осиповичи) до 08.07;
  • Марьина Горка до 09.07;
  • Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
  • Неман (под Березовкой) до 08.07;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
  • Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
  • Заслоново (под Лепелем) до 09.07.

Сообщается, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

Дополнение

22 июня в министерстве обороны белорусы анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.

Сначала сообщалось, что учения вооруженных сил республики беларусь продлено как минимум до 25 июня.

По информации Генштаба ВСУ, в Беларуси военными комиссариатами изучаются возможности проведения скрытой мобилизации.

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