беларусь продлила военные учения по меньшей мере до 9 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В беларуси продолжили учения вооруженных сил, по меньшей мере, до 9 июля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, распространенном мониторинговой группой военной активности "Беларускі Гаюн", сообщает УНН.
Детали
Как пишет мониторинговая группа военной активности в беларуси "Беларускі Гаюн", 3 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 2 июля.
Согласно мониторингу, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
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- Борисовский (227-й) до 09.07;
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- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 09.07;
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- Гожский (под Гродно) до 08.07;
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- Брестский до 09.07;
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- Репище (Осиповичи) до 08.07;
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- Марьина Горка до 09.07;
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- Лосвидо (под Витебском) до 09.07;
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- Неман (под Березовкой) до 08.07;
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- Обуз-Лесной (под Барановичами) 08.07;
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- Чепелево (под Слонимом) до 08.07;
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- Доманово (под Ивацевичами) до 08.07;
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- Стрельбище под Старыми Дорогами до 08.07;
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- Заслоново (под Лепелем) до 09.07.
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Сообщается, что несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям. Единственное, на чем такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.
Дополнение
22 июня в министерстве обороны белорусы анонсировали старт мобилизационных учений, которые будут проходить в граничащей с Украиной Гомельской области.
Сначала сообщалось, что учения вооруженных сил республики беларусь продлено как минимум до 25 июня.
По информации Генштаба ВСУ, в Беларуси военными комиссариатами изучаются возможности проведения скрытой мобилизации.